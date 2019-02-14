Dünyanın en fakir ülkelerinden Papua Yeni Gine'de geçen Kasım'da Asya Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Zirvesi yapıldı. 21 ülkenin katıldığı zirve öncesi, liderlere tahsil edilmek üzere 284 lüks araç alındı. Bu araçların içinde Maserati ve Bentley de vardı. Zirve için uçaklar dolusu araba getirtilmesi, halkı kızdırmıştı. Hükümet ise "Araçları satacağız" açıklamasını yapmıştı. Ancak zirvenin ardından liderlere tahsis edilen araçlar kayıplara karıştı. Polis, araçları bulmak için çalışma başlattı. İtalya'dan tanesi 100 bin dolara alınan 40 Maserati ve 3 Bentley'in eski bir garajda bulurduğu ancak bazılarının parçalara ayrıldığı ortaya çıktı. Kayıp diğer araçların bulunması için çalışmaların sürdüğü açıklandı.
- Dünya
- 14.02.2019
- Gazete
Papua Yeni Gine'ye uluslararası zirve için getirilen 284 lüks araba kayıp
Papua Yeni Gine’de uluslararası zirve sırasında liderlere tahsis edilen 284 lüks otomobil kayboldu. Araçlardan sadece 40 Maserati ve 3 Bentley bulundu.
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