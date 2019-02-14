Josephine Skriver hayal etti başardı

Victoria's Secret'ın son dönemdeki en dikkat çeken top modeli Josephine Skriver, hayal etmenin başarmak kadar önemli olduğunu söyledi. Lise yıllarında top model olmak istediğini söylediğinde arkadaşlarının güldüğünü belirten 25 yaşındaki Danimarkalı güzel, "Şimdi o arkadaşlarımla görüştüğümde hayal ettiğimi ve başardığımı söylüyor. Gerçekten de hayal etmek başarı için birinci öncelik. Her hayalimi gerçekleştiriyorum" dedi.
- Dünya
- 14.02.2019
- Gazete
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