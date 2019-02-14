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hayal etti başardı

Josephine Skriver hayal etti başardı
Victoria's Secret'ın son dönemdeki en dikkat çeken i , hayal etmenin başarmak kadar önemli olduğunu söyledi. Lise yıllarında top model olmak istediğini söylediğinde arkadaşlarının güldüğünü belirten 25 yaşındaki Danimarkalı güzel, "Şimdi o arkadaşlarımla görüştüğümde hayal ettiğimi ve başardığımı söylüyor. Gerçekten de hayal etmek başarı için birinci öncelik. Her hayalimi gerçekleştiriyorum" dedi.

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