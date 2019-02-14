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  • 15.02.2019 01:07
  • Son Güncelleme: 15.02.2019 01:07

: Trump ‘ulusal ’ ilan edebilir

, ABD Başkanı ’ın sınırına yapılacak duvarı finanse etmek için "ulusal " ilan edebileceğini duyurdu.

Trump ‘ulusal acil durum’ ilan edebilir

Sözcüsü Sarah Sanders de konuya dair açıklamayı paylaştı. Açıklamada Trump'ın ulusal güvenliği temin ve sınırdaki insani krizi durdurmak için, daha evvel de açıkladığı gibi, hükümet bütçe yasasını imzalayacağı; "ulusal ilanı" gibi diğer eylem faaliyetlerini başlatabileceği vurgulandı.

Açıklamada ayrıca, "Başkan bir kez daha duvarı inşa etme, sınırı koruma ve büyük ülkemizi güvence altına alma sözünü yerine getiriyor" ifadeleri de yer aldı.

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