500 bin inek telef oldu

Avustralya'nın Queensland eyaletinde yedi yıl süren kuraklıktan sonra şiddetli yağışların yol açtığı selde yaklaşık 500 bin ineğin telef olduğu açıklandı. Sel sularının çekilmeye başlamasından sonra ortaya çıkan hayvan leşlerinin bölge halkının sağlığı için tehdit oluşturabileceği belirtildi. Eyalet Başbakanı Annastacia Palasczuk, "İnsanlar yıllarca kuraklık yaşadıktan sonra bir anda kendilerini, daha önce hiç görmedikleri boyutta büyük bir doğal afetin içinde buldular. Suçlular cezasını çekecek" dedi.
- Dünya
- 14.02.2019
- Gazete
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