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500 bin oldu

500 bin inek telef oldu
Avustralya'nın Queensland eyaletinde yedi yıl süren kuraklıktan sonra şiddetli yağışların yol açtığı de yaklaşık 500 bin ineğin olduğu açıklandı. Sel sularının çekilmeye başlamasından sonra ortaya çıkan hayvan leşlerinin bölge halkının sağlığı için tehdit oluşturabileceği belirtildi. Eyalet Başbakanı Annastacia Palasczuk, "İnsanlar yıllarca kuraklık yaşadıktan sonra bir anda kendilerini, daha önce hiç görmedikleri boyutta büyük bir doğal afetin içinde buldular. Suçlular cezasını çekecek" dedi.

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