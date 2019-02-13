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  • 13.02.2019 19:00
  • Son Güncelleme: 13.02.2019 20:11

Son dakika... İran Devrim Muhafızları'na yönelik bombalı saldırı

Son dakika... yönelik saldırısında 20 kişi öldü, 20 kişi yaralandı.

İran'da bombalı saldırı! Çok sayıda ölü var
Son dakika gelişmesine göre, İran devlet televizyonunun haberinde, Sistan-Beluçistan eyaletinin Zahidan ile Haş yolu üzerinde Devrim Muhafızları Ordusu personelini taşıyan otobüsü hedef alan saldırısı düzenlendiği bildirildi.

İran'ın haber ajansı IRNA'da yer alan haberde ise saldırıda şimdiye kadar 20 kişinin öldüğü ve en az 20 kişinin de yaralandığı kaydedildi.

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