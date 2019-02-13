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  • 13.02.2019 09:31
  • Son Güncelleme: 13.02.2019 09:31

Rusya 'nın içişlerine müdahale etmemesi için 'yi uyardı

, 'li mevkidaşı ile yaptığı telefon görüşmesinde 'nın içişlerine yönelik müdahaleler konusunda uyarıda bulundu.

Rusya’dan ABD'ye Venezuela uyarısı

, 'li mevkidaşı ile yaptığı telefon görüşmesinde 'nın içişlerine yönelik müdahaleler konusunda uyarıda bulundu.

tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Lavrov ve Pompeo Venezuela'daki son gelişmeleri istişare etti.

Rusya'nın, Birleşmiş Milletler nezdinde konuya ilişkin görüşmelere hazır olduğunu teyit eden Lavrov, ABD'nin Venezuela'ya karşı yaptırımları sertleştirmeye yönelik planlarını eleştirdi.

Lavrov, ABD'yi, askeri adımlar da dahil Venezuela'nın iç işlerine müdahale etmemesi konusunda uyardı.

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