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  • 14.02.2019 01:58
  • Son Güncelleme: 14.02.2019 01:58

'da yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı! 13 ölü

'da meydana gelen otobüs kazasında 13 kişi öldü, çok sayıda kişi de yaralandı.

Makedonya'da feci kaza: Çok sayıda ölü var

'nın başkenti 'ten Gostivar'a hareket eden bir yolcu otobüsü, Tetova yakınlarında şarampole yuvarlandı. Bir hamile kadının da bulunduğu öğrenilen otobüsün 50 yolcu taşıdığı; 7 yolcunun olay yerinde; 6 yolcunun ise kaldırıldıkları hastanede öldükleri belirtildi.

Sağlık Bakanı Venko Filipçe, ambulanslarla Üsküp'teki hastanelere kaldırılan yaralıların bazılarının hayati tehlikesinin sürdüğünü söyledi.

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