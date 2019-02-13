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  • 13.02.2019 20:21
  • Son Güncelleme: 13.02.2019 21:14

'dan net mesaj: Hesap verecek

Başkanı açıklamalarda bulundu. Maduro, " lideri er ya da geç mahkeme önünde hesap verecek." ifadesini kullandı.

Maduro'dan net mesaj: Hesap verecek

gelişmesine göre, Başkanı açıklamalarda bulundu. Maduro, " lideri er ya da geç mahkeme önünde hesap verecek." ifadesini kullandı.

VENEZUELA KRİZİ
Venezuela'da çoğunluğu muhalefetin elindeki Ulusal Meclis'in başkanı olan Juan Guaido, muhaliflerin mitinginde kendini "geçici devlet başkanı" ilan etmiş ve başta ABD olmak üzere Avustralya, Kanada, Kolombiya, Peru, Ekvador, Paraguay, Brezilya, Şili, Panama, Arjantin, Kosta Rika ve Guatemala gibi ülkeler tarafından tanınmıştı. Son olarak Avrupa Parlamentosu aynı yönde adım atmıştı.

Meksika, Türkiye, Rusya, İran, Küba, Çin ve Bolivya ise Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro hükümetine desteklerini yinelemiş, Maduro da gelişmeler üzerine ABD ile diplomatik ve politik ilişkileri kestiğini ancak ticari ilişkilerinin süreceğini açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela'ya asker göndermeyi "seçeneklerden biri" olarak gördüğünü söylemişti.

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