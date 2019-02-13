Katilin intiharı!

Hollanda'da Kuzey Brabant bölgesinde yer alan Oss şehrinde Türk işadamı Hakan Zatsan, evinin önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Polisin, katil zanlısı olarak aradığı ve evine baskın yaptığı Zatsan'ın eski iş ortağının, intihar teşebbüsünde bulunduğu ve yaralı olarak hastaneye kaldırıldığı belirtildi. Hollanda basını, zanlının yaralı olarak Nijmegen'deki hastaneye kaldırıldığını ve sağlık durumunun kritik olduğunu yazdı. Komşuları, evli ve 2 çocuk babası olan 43 yaşındaki Hakan Zatsan'ın iyi diyalogları olan; yardımsever bir insan olduğunu; aldıkları ölüm haberi ile çok üzüldüklerini söyledi.
Olay yerinde yapılan ilk incelemede Zatsan'ın hayatını kaybettiği; vücuduna 4 kurşunun isabet etmiş olduğu tespit edildi.
Olay yerinde yapılan ilk incelemede Zatsan'ın hayatını kaybettiği; vücuduna 4 kurşunun isabet etmiş olduğu tespit edildi.
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