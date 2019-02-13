Kabe’nin üzerine çıkan Veliaht Prens Selman’a büyük tepki!

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, bir heyetle birlikte Mescidi Haram genişletme projesini ve inşaat alanını takip etmek için Kabe'yi ziyaret etti.

Skandal görüntülere imza atan Veliaht Prens, önce Hacerü'l-esved taşını öptü ardından kurulan platform ile merdivenlerden Kabe'nin içine girdi. Veliaht Prens Selman'ın Kabe'nin çatısına çıkması tepkilere yol açtı.

Korumaları ile tavaf alanına gelen ve çok sayıda Müslümanın ibadetine engel olan Prens, büyük tepki topladı. Öte yandan, Kabe'nin çatısına sadece, Kurban Bayramı arefesinde Kabe'nin örtüsünü değiştirmekle görevli olanlar çıkabiliyor. Kabe'nin anahtarı ise ülkenin güvenilir ailesi Ben-i Şeybe ailesinde bulunuyor..