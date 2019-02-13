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  • 13.02.2019 19:28
  • Son Güncelleme: 13.02.2019 19:29

’nin üzerine çıkan Veliaht ’a büyük tepki!

i Muhammed bin Selman’ın ziyaretinde ’nin çatısına çıkması tepkilere neden oldu.

Kabe’nin üzerine çıkan Veliaht Prens Selman’a büyük tepki!

i Muhammed bin Selman, bir heyetle birlikte genişletme projesini ve inşaat alanını takip etmek için 'yi ziyaret etti.

Skandal görüntülere imza atan Veliaht Prens, önce Hacerü'l-esved taşını öptü ardından kurulan platform ile merdivenlerden Kabe'nin içine girdi. Veliaht 'ın Kabe'nin çatısına çıkması tepkilere yol açtı.

Korumaları ile tavaf alanına gelen ve çok sayıda Müslümanın ibadetine engel olan Prens, büyük tepki topladı. Öte yandan, Kabe'nin çatısına sadece, Kurban Bayramı arefesinde Kabe'nin örtüsünü değiştirmekle görevli olanlar çıkabiliyor. Kabe'nin anahtarı ise ülkenin güvenilir ailesi Ben-i Şeybe ailesinde bulunuyor..

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