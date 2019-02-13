Dünyanın en zengin adamı olan Jeff Bezos, ABD Başkanı Trump'a yakın olan National Enquirer'ın kendisine yönelik çıplak selfie şantajında Suudi Arabistan'ın da parmağı olabileceğini ima etti. Jeff Bezos, İstanbul'da öldürülen Cemal Kaşıkçı'nın köşe yazarlığı yaptığı ve cinayeti sürekli güncel tutan Washington Post'un sonuna kadar bu cinayetin aydınlatılması için çabalayacağını söyledi. Washington'a ziyarette bulunan Suudi Arabistan'ın Dışişleri'nden Sorumlu Devlet Bakanı Adil el Cubeyr, Kraliyet ile American Media, Inc. arasında bir bağlantı olmadığını savunarak Bezos'a tepki gösterdi.
Prens Selman
Prens Selman
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