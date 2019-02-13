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'a şantaj kavgası büyüyor!

, kendisine yapılan tehditlere rest çekince, Arabistan cephesinden cevap geldi: Biz bu işte yokuz. Açıklamalar iftira boyutundadır.

Kavga büyüyor
Dünyanın en zengin adamı olan , ABD Başkanı Trump'a yakın olan 'ın kendisine yönelik çıplak selfie şantajında 'ın da parmağı olabileceğini ima etti. Jeff Bezos, 'da öldürülen Cemal Kaşıkçı'nın köşe yazarlığı yaptığı ve i sürekli güncel tutan 'un sonuna kadar bu cinayetin aydınlatılması için çabalayacağını söyledi. Washington'a ziyarette bulunan Suudi Arabistan'ın Dışişleri'nden Sorumlu Devlet Bakanı Adil el Cubeyr, Kraliyet ile American Media, Inc. arasında bir bağlantı olmadığını savunarak Bezos'a tepki gösterdi.



Prens Selman

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