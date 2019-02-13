Bugünkü
Takvim

FOX’un kirli eli !

’nin en büyük televizyon kanallarından Fox’un haber sunucularından biri olan , canlı yayında 10 yıldır ellerini yıkamadığını itiraf etti. Bu açıklamaya tepki yağdı.

FOX’un kirli eli!
Princeton Üniversitesi'nden 2003 yılında mezun olan ve ardından 'nde yüksek lisans yapan , ülkenin en başarılı sunucularından biri. Çıplak gözle göremediği için mikropların gerçek olmadığını düşündüğünü belirten Pete Hegseth, kendini korumak için aşı olduğunu söyledi. Kendisiyle beraber programı sunan meslektaşları Ed Henry ve Jedediah Bila'nın kalan pizza parçalarını yemesiyle ilgili şaka yapmaları üzerine Hegseth, "Artık gizlemeye gerek yok. 10 yıldır ellerimi yıkamadı ve yıkamayı da düşünmüyorum. İnsanların ceplerinde şişelerce Purell (el temizleme jeli) ile dolaştıkları bir toplumda yaşıyoruz, ellerini günde 19 bin defa yıkarlarsa hayatlarını kurtaracaklarını düşünüyorlar" dedi. Tepkilerin çığ gibi büyümesi üzerine Hegseth, daha sonra USA Today'e yaptığı açıklamada bu sözleriyle şaka yaptığını ifade etti.




Pete Hegseth & ABD Başkanı Donald Trump

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerDünya HaberleriFOX’un kirli eli Pete Hegseth!
Diğer Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
Tüm Dünya Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar