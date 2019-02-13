Princeton Üniversitesi'nden 2003 yılında mezun olan ve ardından Harvard Üniversitesi'nde yüksek lisans yapan Pete Hegseth, ülkenin en başarılı sunucularından biri. Çıplak gözle göremediği için mikropların gerçek olmadığını düşündüğünü belirten Pete Hegseth, kendini korumak için aşı olduğunu söyledi. Kendisiyle beraber programı sunan meslektaşları Ed Henry ve Jedediah Bila'nın kalan pizza parçalarını yemesiyle ilgili şaka yapmaları üzerine Hegseth, "Artık gizlemeye gerek yok. 10 yıldır ellerimi yıkamadı ve yıkamayı da düşünmüyorum. İnsanların ceplerinde şişelerce Purell (el temizleme jeli) ile dolaştıkları bir toplumda yaşıyoruz, ellerini günde 19 bin defa yıkarlarsa hayatlarını kurtaracaklarını düşünüyorlar" dedi. Tepkilerin çığ gibi büyümesi üzerine Hegseth, daha sonra USA Today'e yaptığı açıklamada bu sözleriyle şaka yaptığını ifade etti.
Pete Hegseth & ABD Başkanı Donald Trump
Pete Hegseth & ABD Başkanı Donald Trump
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