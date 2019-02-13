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  • 13.02.2019 21:03
  • Son Güncelleme: 13.02.2019 21:03

ABD'nin yeni planı belli oldu

ABD Savunma Bakan Vekili Shanahan, Toplantısı'nda 'nin kuzeydoğusunda koalisyonun şemsiyesi altında bir gözlem gücü oluşturma planlarını gündeme getireceğini açıkladı.

ABD'nin yeni Suriye planı belli oldu

ABD Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan, Toplantısı'na katılmak üzere 'nın başkenti 'e seyahati sırasında beraberindeki gazetecilere , ve 'daki temasları hakkında değerlendirmelerde bulundu.

NATO'daki mevkidaşlarına Irak, Suriye ve Afganistan'daki izlenimlerini aktaracağını belirten Shanahan, "Suriye'ye gelince, Suriye'nin kuzeydoğusunda bir gözlem gücü oluşturma potansiyeli bakımından (NATO toplantısı) farklı bir fırsat sunmuş olacak." diye konuştu.

Bir gazetecinin "Nasıl bir güç olacak bu, kime ait olacak, kim liderlik edecek ve nereye konuşlanacak?" sorularına yanıt veren Shanahan, ABD'nin Suriye'den çekilmesi ile bölgedeki güvenlik ve istikrarın nasıl sağlanacağı konusunda devam eden görüşmelerin olduğunu söyledi.

Shanahan şöyle devam etti:

"Bu çabaya kim öncülük edecek? Açıkçası koalisyon, kendi kaynak ve kabiliyetleri ile bir seçenektir. Şu aşamada bizim istediğimiz bu. Halen tartışılıyor. Sayılar konusunda şu anda bir şey söylemek istemiyorum. Ancak ( Karşıtı Koalisyon Komutanı) Korgeneral LaCamera ile görüşmek istememin bir nedeni de 'gerekli destek seviyesi nedir?', 'hangi kabiliyetlerin karışımı en iyisidir?' ve 'bunlar nereye konuşlandırılmalı?' konularında kafasından geçenleri bilmekti. Görüşmelerimde bunları konuştuk. NATO konferansındaki görüşmelerimde de bana yardımcı olacak bunlar."

Irak ziyaretine ve Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi ile görüşmelerine de değinen Shanahan, Suriye'den çekilen ABD askerlerinin Irak'a konuşlandırılması konusunun gündeme gelmediğini belirtti.

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