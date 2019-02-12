Veliaht Prens Selman'dan skandal hareket! Kutsal değerimiz Kâbe'nin tepesine çıktı

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın katil zanlıları arasında yer alan Suudi Arabistan'ın Veliat Prensi Muhammed bin Selman, devam eden inşaat çalışmalarını denetlemek için Kabe'nin üstüne çıktı. Tavaf alanına büyük bir koruma ordusu ile gelen ve bir süreliğine Müslümanların ibadetlerine engel olan Muhammed bin Selman'ın bölgede çok sayıda yüksek nokta olmasına rağmen neden Kabe'nin üstüne çıktığı belirlenemedi.

TEMİZLİK VAZİFESİ

Geleneksel olarak törensel bir biçimde gerçekleştirilen Kabe'nin temizliği etkinliğine, Veliaht Prens Selman'da katıldı. Prens'in ajandasında bulunmayan bu etkinliğe sürpriz katılım, beraberinde üst düzey güvenlik önlemlerini de getirdi.

İNSANLARIN İBADETLERİNE İZİN VERMEDİLER

600 askerin bir anda geldiği harem alanında güvenlik çemberi oluşturulurken, tavaf alanında bulunan umreciler de dışarı ve üst katlara çıkartıldı. İnsanların ibadet etmesine engel olundu.

KUTSAL DEĞERİMİZ OLAN KÂBE'NİN ÜSTÜNE ÇIKTI

Üst düzey güvenlik önlemleriyle Kâbe'ye gelen Veliaht Prens, önce Hacr-ül Esved taşını öperken, daha sonra kurulan platform ile merdivenlerden Kâbe'nin içine girdi.

Kâbe'nin içinde de namaz kılan Selman, daha sonra burada bir bez ile temsili temizlik yaptı. Temizliği sırasında kameralara da poz veren Prens, daha sonra Kabe'nin içindeki merdivenlerden en üstüne çıktı.

KABEYİ AYAKLAR ALTINA ALDI

Osmanlı döneminde Kâbe'ye olan saygıdan dolayı kutsal mekandan büyük bir yapı yapılmazken, günümüzde "geleceğin lideri" olarak adlandırılan Prens, Kâbe'yi ayaklarının altına almaktan geri durmuyor.

Veliaht Prens İbn Selman, 2017 yılında gerçekleştirdiği yumuşak saray darbesiyle ülkenin başına geçmiş ve çok sayıda muhalif prens ve aktivisti tutuklayarak hapse attırmıştı. Tutuklamaların ardından ülke tarihinde görülmemiş reformları da hayata geçiren İbn Selman son olarak adını Cemal Kaşıkçı cinayetinde duyurmuştu. İbn Selman'a yakın isimlerin talimatı ile bir Suudi heyet İstanbul'a gelerek, gazeteci Cemal Kaşıkçı'yı vahşi bir şekilde öldürmüştü.