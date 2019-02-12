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  • 12.02.2019 23:07
  • Son Güncelleme: 12.02.2019 23:08

... 'daki nedeniyle eğitime ara verildi

... 'nın Orta ilçesinde meydana gelen 4,7 şiddetindeki in ardından tedbir amaçlı ilçe genelinde okullara ara verildi.

Çankırı'daki deprem nedeniyle eğitime ara verildi

gelen bilgiye göre, 'nın Orta ilçesinde meydana gelen 4,7 büyüklüğündeki in ardından tedbir amacıyla ilçe genelinde okullar tatil edildi.

Orta Kaymakamı İlhan Kayatürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçedeki bütün köylerle irtibat kurulduğunu ancak bir sorunun bulunmadığını, sabah daha geniş çaplı araştırma yapacaklarını söyledi.

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