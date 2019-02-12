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  • 12.02.2019 20:20
  • Son Güncelleme: 12.02.2019 20:21

le bağını kesiyor

O ülke internetle bağını kesiyor

Rus RBK ajansının resmi makamlara dayandırdığı haberine göre, 'ya yönelik üzerinden olası küresel tehditlere karşı bir dizi önlem alınacak.

BAZI DENEMELER YAPILACAK
Söz konusu önlemlerin belirlenmesi i bazı denemelerin yapılacağına işaret edilen haberde, bu denemelerden birinin de Rusya'nın küresel internetle bağlantısının kesilmesi olacağı vurgulanıyor.

VERİLER ÜLKE İÇİNDE TUTULACAK
Deneme kapsamında Rus vatandaşları ve kurumları arasında paylaşılan verilerin, uluslararası internette dolaşıma girmeden ülke içerisinde tutulması hedefleniyor.

Kremlin böylelikle, ülkede interneti küresel internet sağlayıcılardan bağımsız bir şekilde çalışacak hale getirerek olası siber saldırılardan korunmayı planlıyor.

İNTERNET SANSÜRÜ MÜ?
Ancak bazı uzmanlar, söz konusu girişimin başarıya ulaşması halinde, ülkedeki internet sansürünün Çin'de olduğu gibi "katı" bir hale geleceği konusunda uyarıda bulunuyor.

Rusya, internetin "yerelleştirilmesi" için yaklaşık 20 milyar rublelik bir bütçe ayırırken, internet kesilerek yapılacak deneylerin 1 Nisan'dan önce gerçekleştirilmesi planlanıyor.

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