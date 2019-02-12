Bugünkü
Takvim

Jeff Bezos: Suçlu Selman

Suçlu Selman
AMAZON'un kurucusu ve 'un sahibi Bezos, kişisel bilgilerinin sızdırılmasında Suudilerin rolü olduğunu iddia etti. 137 milyar dolar servetiyle dünyanın en zengin adamı olan Bezos, dergisi ve bağlı olduğu American Media Incorporated'in (AMI) önemli isimlerinden Pecker'ın, "çıplak fotoğrafların var" diyerek şantaj yaptığını öne sürmüştü. Bezos, Trump'ın arkadaşı Pecker'in bunu yapmasının arkasında Suudi Veliaht Prens Selman'ın olduğunu işaret etti. Bezos, Cemal Kaşıkçı'nın Suudiler tarafından öldürülmesiyle ilgili yayınlarından ötürü de Trump ile aynı fikirde olan Selman'ın gruba destek verdiğine değindi. Bezos'un Arabistan ile iş birliğiyle suçladığı dergi, geçen yıl Selman'ın reform girişimlerini kapak yaptığı, 100 sayfalık bir sayı hazırlamıştı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerDünya HaberleriJeff Bezos: Suçlu Selman
Diğer Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
Tüm Dünya Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar