AMAZON'un kurucusu ve Washington Post'un sahibi Bezos, kişisel bilgilerinin sızdırılmasında Suudilerin rolü olduğunu iddia etti. 137 milyar dolar servetiyle dünyanın en zengin adamı olan Bezos, National Enquirer dergisi ve bağlı olduğu American Media Incorporated'in (AMI) önemli isimlerinden Pecker'ın, "çıplak fotoğrafların var" diyerek şantaj yaptığını öne sürmüştü. Bezos, Trump'ın arkadaşı Pecker'in bunu yapmasının arkasında Suudi Veliaht Prens Selman'ın olduğunu işaret etti. Bezos, Cemal Kaşıkçı'nın Suudiler tarafından öldürülmesiyle ilgili yayınlarından ötürü de Trump ile aynı fikirde olan Selman'ın gruba destek verdiğine değindi. Bezos'un Arabistan ile iş birliğiyle suçladığı dergi, geçen yıl Selman'ın reform girişimlerini kapak yaptığı, 100 sayfalık bir sayı hazırlamıştı.
- Dünya
- 12.02.2019
- Gazete
Jeff Bezos: Suçlu Selman
- Brexit için kritik uyarı: Ekonomik şok oluşturabilir
- NATO'dan flaş Türkiye açıklaması
- FOX’un kirli eli!
- FETÖ'den Clinton'a aşk itirafı
- Veliaht Prens Selman'dan skandal hareket! Kutsal değerimiz Kâbe'nin tepesine çıktı
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.