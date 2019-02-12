İtalyan Mahmud!

5-9 Şubat tarihlerinde 69. yapılan Sanremo Şarkı Festivali'nde Alessandro Mahmud, zaferini kıskandı… Aşırı sağcı, Lig Partisi lideri, Başbakan Yardımcısı Matteo Salvini, "En güzel İtalyan şarkısı bu mu?!?" dedi ve kendisinin, ikinci olan Ultimo'yu tercih ettiğini yazdı. sosyal medyadanda binlerce kişi Mahmud'a tepki gösterdi.
- Dünya
- 12.02.2019
- Gazete
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