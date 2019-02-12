Bugünkü
Takvim

İtalyan Mahmud!

İtalya'da Yarışması'nı; babası Mısırlı, annesi İtalyan olan, 26 yaşındaki ’un kazanması büyük bir tartışmaya yol açtı.

İtalyan Mahmud!
5-9 Şubat tarihlerinde 69. yapılan Festivali'nde , zaferini kıskandı… Aşırı sağcı, Lig Partisi lideri, Başbakan Yardımcısı , "En güzel İtalyan şarkısı bu mu?!?" dedi ve kendisinin, ikinci olan Ultimo'yu tercih ettiğini yazdı. sosyal medyadanda binlerce kişi Mahmud'a tepki gösterdi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerDünya Haberleriİtalyan Mahmud!
Diğer Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
Tüm Dünya Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar