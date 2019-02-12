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Bir'' zengin! 100 milyon doları geçiyor...

Bir'inci' zengin!
adı açıklanmayan bir , 10 yıl önce hayatının kısmetini yakaladı. Ağına 30 santimetre genişliğinde ve 67 santimetre uzunluğunda bir takıldı. Uğruna inandığı inciyi tam 10 yıl boyunca yatağının altında sakladı. Ve yıllar sonra dev inciyi, gerçek olup olmadığını araştırmaları için belediyeye teslim etme kararı aldı. Belediye, inciyi bir camekan içinde sergilemeye başladı. 34 kilogram ağırlığındaki incinin gerçek olduğu vurgulandı. Fiyatının ise 100 milyon doları geçtiği saptandı.

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