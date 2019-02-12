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  • 12.02.2019 21:18
  • Son Güncelleme: 12.02.2019 21:19

Aliyev'den Başkan Erdoğan'a taziye mesajı

Aliyev, 'da hayatını kaybedenler ile Çekmeköy'de düşmesi sonucu şehit olan 4 asker için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a taziye mesajı gönderdi.

Aliyev'den Başkan Erdoğan'a taziye mesajı

, 'da hayatını kaybedenler ile Çekmeköy'de düşmesi sonucu şehit olan 4 asker için Cumhurbaşkanı 'a taziye mesajı gönderdi.

Aliyev, Azerbaycan Cumhurbaşkanlığının resmi internet sitesinde yayımlanan mesajında, bina çökmesi sonucu ve nda can kayıpları olması haberinin kendisini son derece kederlendirdiğini belirtti.

Mesajında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, hayatını kaybedenlerin ailelerine, yakınlarına ve Türk halkına, kendisi ve Azerbaycan halkı adına taziye dileklerini ileten İlham Aliyev, yaralılara da şifa diledi.

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