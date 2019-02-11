Versay Antlaşması ne zaman, hangi ülkeler arasında imzalandı?

Versay Antlaşması vatandaşlar tarafından araştırılan konular arasında yer alıyor. Birçok kişi konuyla ilgili internette araştırma yapıyor. Peki, Versay Antlaşması ne zaman ve hangi ülkeler arasında imzalandı? Merak edilen tüm detayları sizin için araştırdık.

VERSAY ANTLAŞMASI NE ZAMAN İMZALANDI?

Tarihte iki tane imzalanan Versay Antlaşması bulunmaktadır. Birincisi Alman İmparatorluğu ile Fransa arasında 26 Şubat 1871 tarihinde imzalanmıştır. İkincisi ise 1. Dünya Savaşı'nın ardından 1919 yılında İtilaf Devletleri'yle Almanya arasında imzalanan antlaşmadır.

İçerdiği ağır koşullardan ötürü Versay Antlaşması Almanya'da büyük tepkiye yol açmış ve "ihanet" olarak kabul edilmiştir. Birçok tarihçi Almanya'da 1920'lerde yaşanan ekonomik ve siyasi istikrarsızlığa, Nazi Partisi'nin iktidara gelişine ve II. Dünya Savaşı'na nihai olarak Versay Antlaşması'nın neden olduğu düşüncesindedir.

VERSAY ANTLAŞMASININ ŞARTLARI NELERDİR?

Almanya'nın, Çin'deki hakları ve Büyük Okyanus'taki adaları Japonya'ya devredildi. Almanya, Avusturya ile birleşmemeyi taahhüt etmekte; ayrıca Avusturya, Çekoslovakya ve Polonya'nın bağımsızlığını tanımaktaydı. Tarafsızlığı savaş içinde çiğnenen Belçika'nın hukuki bakımdan da tarafsızlığı kaldırılmakta, Almanya da bunu kabul etmekteydi. Almanya, mecburi askerliği kaldırıyor, en çok 100 bin kişilik bir ordu bulundurmak yetkisine sahip oluyordu. Ayrıca, Almanya denizaltı ve uçak da üretemeyecekti. Bütün gemilerini de İtilaf Devletleri'ne teslim edecekti. Almanya, ödeme kabiliyetinin çok üstünde bir savaş tazminatıyla da yükümlü tutuluyordu. Almanya, ekonomik ve siyasi bakımdan ağır yükümlülükler altında idi. Birçok Alman da yeni kurulan devletlerin sınırları içinde kalmıştı. Bu durumun doğal bir sonucu olarak azınlık meselesi, Barış Antlaşmasının uygulanması ile ortaya çıkmıştır.