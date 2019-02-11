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, Prens Philip'in ehliyetini polise teslim etti

Philip bitti!
İngiltere Kraliçesi 2'nci Elizabeth'in 97 yaşındaki eşi Edinburgh Dükü Prens Philip, ehliyetini polise teslim etti. Geçen ay, kullandığı ile içinde biri çocuk üç kişi bulunan bir arabaya çarpan ve dan iki gün sonra emniyet kemeri takmadan araç kullanırken görüntülenen Prens'in ehliyetini kendi isteğiyle teslim ettiği öğrenildi. 'ndan yapılan açıklamada ise ", etraflıca düşündükten sonra, ehliyetini gönüllü olarak teslim etme kararı aldı" denildi.



Prens Philip'in direksiyon başındaki son pozu.

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