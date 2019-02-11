İngiltere Kraliçesi 2'nci Elizabeth'in 97 yaşındaki eşi Edinburgh Dükü Prens Philip, ehliyetini polise teslim etti. Geçen ay, kullandığı Land Rover ile içinde biri çocuk üç kişi bulunan bir arabaya çarpan ve kazadan iki gün sonra emniyet kemeri takmadan araç kullanırken görüntülenen Prens'in ehliyetini kendi isteğiyle teslim ettiği öğrenildi. Buckingham Sarayı'ndan yapılan açıklamada ise "Edinburgh Dükü, etraflıca düşündükten sonra, ehliyetini gönüllü olarak teslim etme kararı aldı" denildi.
Prens Philip'in direksiyon başındaki son pozu.
Prens Philip'in direksiyon başındaki son pozu.
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