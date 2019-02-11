Helikopter kazasında hayatını kaybeden ünlü sunucu Ricardo Boechat kimdir?

Ünlü haber sunucusu Ricardo Boechat helikopter kazası neticesinde hayatını kaybetti. Yaşanan bu üzücü olayın ardından vatandaşlar Ricardo Boechat kimdir sorusuna yanıt aramaya başladı.

HELİKOPTER KAMYONUN ÜZERİNE DÜŞTÜ

TV Band kanalı, televizyonun gece haberlerinin yanı sıra bir radyo programının sunuculuğunu yapan 66 yaşındaki Ricardo Boechat'ın, Campinas kentinden dönüşte bindiği helikopterin, Sao Paulo'da işlek bir otobanda kamyonun üzerine düştüğünü duyurdu.

Polis, yolsuzlukla ilgili haberleriyle Brezilya'nın en prestijli gazetecilik ödüllerinden 3'ünün sahibi olan Boechat'ın ve helikopterin pilotunun kazada yaşamlarını yitirdiğini, kamyon sürücüsünün yaralandığını açıkladı.

ÖLÜMÜ BÜYÜK BİR ÜZÜNTÜYLE KARŞILANDI

IstoE dergisinde köşe yazan, televizyonda sıklıkla devlet başkanı adayları arasındaki münazaraları yöneten Boechat'ın ölümü ülkede büyük üzüntüyle karşılandı.

Vatandaşlar ve meslektaşları, sosyal medyada duygularını getiren mesajlar paylaştı. Boechat'ın sıkça eleştirdiği Brezilya'nın aşırı sağcı Devlet Başkanı Jair Bolsonaro da sunucunun ölümü üzerine Twitter hesabından taziye mesajı yayınladı.

RİCARDO BOECHAT KİMDİR?

13 Temmuz 1952'de Arjantin'in Buenos Aires şehrinde doğan ünlü gazeteci bugün bir helikopter kazasında hayatını kaybetti. Kariyerine 1970 yılında başlayan Ricardo Boechat'in hayatını kaybetmesi büyük bir üzüntüye neden oldu.