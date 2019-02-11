Dünyaca ünlü rapçi Cardi B kimdir? Kaç yaşında ve nereli?

Dünyaca ünlü rapçi Cardi B 61. Grammy Ödülleri'nde (2019 Grammy) "En İyi Rap Albümü" ödülünü kazandı. Grammy'de bu ödülü alan ilk kadın olma unvanına sahip olan Cardi B, Grammy Ödülleri'nde giydiği kıyafetiyle sosyal medyada çok konuşulan isimlerden birisi oldu. Gerçek adı Belcalis Almanzar olan rapçiyi tanımayanlar ise Cardi B kimdir sorusuna yanıt aramaya başladı. Cardi B kaç yaşında, nereli sorularının detayını sizin için araştırdık. İşte Cardi B hakkında merak edilen tüm detaylar...

CARDİ B KİMDİR?

61. Grammy Ödülleri'ndeki kıyafetiyle çok konuşulan Cardi B'nin kim olduğu merak ediliyor. Peki, Cardi B kimdir? İşte cevabı...

Belcalis Almanzar 1992'de doğdu. Bilindiği sahne adı ile Cardi B, Amerikalı rapçidir. Bronx, New York'ta dünyaya gelen Cardi B, 19 yaşında adını duyurdu. 2015 yılında kadrosuna katıldığı VH1 reality şovu Love & Hip Hop: New York ile tanınırlığını artırdı. 2016 yılında çıkardığı ilk mixtape'i Gangsta Bitch Music, Vol. 1 ile müzik kariyerine adım attı. Şubat 2017'de Atlantic Records ile kontrat yaptı. İlk single'ı "Bodak Yellow"un Billboard Hot 100 listesinde zirveye yerleşmesiyle Lauryn Hill'in (1998) ardından solo bir şarkıyla bunu başaran ikinci kadın rap sanatçısı oldu.

2017 yılında G-Eazy'ye eşlik ettiği "No Limit" ve Migos'a eşlik ettiği "MotorSport" single'ları ile listelerde üst sıralarda yer almayı sürdürdü. İkinci single'ı "Bartier Cardi"nin ardından 2018 yılı başında "Finesse" remiksinde Bruno Mars'a eşlik etti. Bu arada, "Bodak Yellow" ile iki dalda Grammy Ödülü'ne aday gösterildi. Cardi B, Nisan 2018'de Invasion of Privacy adını taşıyan ilk stüdyo albümünü yayınladı. Chance the Rapper, YG, Kehlani ve SZA gibi isimlerle ortak çalışmaların yer aldığı albüm, Billboard 200 listesine bir numaradan girdi.