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Taciz başkanı!

Taciz başkanı!
Kosta Rika'nın eski güzellik kraliçesi Yazmin Morales mahkemeye gitti. Ülkenin Nobel Barış Ödülü sahibi eski Cumhurbaşkanı Oscar Arias'ın 2015 yılında kendisine cinsel tacizde bulunduğunu iddia etti. , "Beni tuttu, zorla vücuduma dokundu" dedi. aktivisti Alexandra Arce isimli kadın da 'ın kendisine taciz ettiğini söylemiş ve konu korgıya intikal etmişti.



Oscar Arias

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