Taciz başkanı!

Kosta Rika'nın eski güzellik kraliçesi Yazmin Morales mahkemeye gitti. Ülkenin Nobel Barış Ödülü sahibi eski Cumhurbaşkanı Oscar Arias'ın 2015 yılında kendisine cinsel tacizde bulunduğunu iddia etti. Morales, "Beni tuttu, zorla vücuduma dokundu" dedi. Barış aktivisti Alexandra Arce isimli kadın da Arias'ın kendisine taciz ettiğini söylemiş ve konu korgıya intikal etmişti.
Oscar Arias
Oscar Arias
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