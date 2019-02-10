Fransa'da Sarı Yelekliler'in öfkesi dinmedi. 17 Kasım'dan beri akaryakıt zamlarını protesto için sokağa çıkan Sarı Yelelikler, Cumhurbaşkanı Macron'un istifasını istedi. Protesto gösterileri dün de devam etti. Plastik mermi kullanma yetkisi alan polis, göstericilere yine sert müdahele etti. Kanlar içinde kalan göstericilerden birinin kolunun koptuğu öğrenildi. Avrupa ise orantısız güç kullanan Fransa polisiyle ilgili tek laf etmedi.
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