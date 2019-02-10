Amazon ve Washington Post'un sahibi olan milyarder işadamı Jeff Bezos, eşi Mackenzie Bezos'u eski sunucu Lauren Sanchez ile aldattı. Yasak aşkı, ABD Başkanı Donald Trump'ın yakın arkadaşı David Pecker'ın dergisi National Enquirer ortaya çıkardı.
Bunun üzerine Bezos ve eşi boşanma kararı aldı. Bu durum, Trump'ın aleyhinde çıkan haberler nedeniyle Washinngton Post'un patronu Bezos'tan intikam aldığı şeklinde yorumlandı. Ancak skandal bununla sınırlı kalmadı.
Bezos, National Enquirer dergisinin bağlı olduğu American Media'dan (AMI) "Cemal Kaşıkçı cinayetini kapat. Yoksa çıplak fotoraflarını yayınlarız" yazılı tehdit maili aldığını açıkladı. Tehdit mesajıyla ilgili soruşturma açıldı. American Media, e-postaların araştırılacağı açıklamasını yaptı.
Eşiyle boşanma sürecinde olan Bezos, "Tehditlerden korkmuyorum" dedi.
Ayrıca mail gönderilmişse bile bunun 'iyi niyet çerçevesinde' ve 'sorunları çözmek için' gönderilmiş olabileceği vurgulandı.
KAŞIKÇI KRİZİ
ABD Başkanı Trump yönetimine, Cemal Kaşıkçı cinayetinden Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman'ın sorumlu olup olmadığını ortaya koyması için ABD Senatosu tarafından yasa gereği 120 günlük süre verildi. Ancak Trump'tan cevap gelmedi. Yetkililer, "Yasa açık ve net. Başkan'ın burada hiçbir takdir yetkisi yok. Kendisi ya yasaya uygun davranacak ya da yasayı ihlal edecek" dedi.
Bunun üzerine Bezos ve eşi boşanma kararı aldı. Bu durum, Trump'ın aleyhinde çıkan haberler nedeniyle Washinngton Post'un patronu Bezos'tan intikam aldığı şeklinde yorumlandı. Ancak skandal bununla sınırlı kalmadı.
Bezos, National Enquirer dergisinin bağlı olduğu American Media'dan (AMI) "Cemal Kaşıkçı cinayetini kapat. Yoksa çıplak fotoraflarını yayınlarız" yazılı tehdit maili aldığını açıkladı. Tehdit mesajıyla ilgili soruşturma açıldı. American Media, e-postaların araştırılacağı açıklamasını yaptı.
Eşiyle boşanma sürecinde olan Bezos, "Tehditlerden korkmuyorum" dedi.
Ayrıca mail gönderilmişse bile bunun 'iyi niyet çerçevesinde' ve 'sorunları çözmek için' gönderilmiş olabileceği vurgulandı.
KAŞIKÇI KRİZİ
ABD Başkanı Trump yönetimine, Cemal Kaşıkçı cinayetinden Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman'ın sorumlu olup olmadığını ortaya koyması için ABD Senatosu tarafından yasa gereği 120 günlük süre verildi. Ancak Trump'tan cevap gelmedi. Yetkililer, "Yasa açık ve net. Başkan'ın burada hiçbir takdir yetkisi yok. Kendisi ya yasaya uygun davranacak ya da yasayı ihlal edecek" dedi.
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