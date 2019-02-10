Abdurehim Heyit yaşıyor iddiası!

Türk dünyasının önemli sanatçılarından Abdurehim Heyit'in Çin kamplarında zorla tutulduğu ve burada gördüğü işkenceler neticesinde hayatını kaybettiğine yönelik haberler üzerine Çin Resmi Ajansı Abdurehim Heyit'in hayatta olduğunu iddia ettiği bir video yayımladı.

Abdurehim Heyit,yayınlanan videoda "Adım Abdurehim Heyit, Bugün 10 Şubat 2019 , Ulusal yasaları ihlal ettiğim iddiasıyla soruşturma sürecindeyim. Şu an sağlığım iyi. Hiç bir şekilde kötü muameleye maruz kalmadım' diyor ve video o esnada kesiliyor.