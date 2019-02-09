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'a tehdit sökmedi!

Amazon’un ve ’un patronu Bezos, Trump’ın adamı ’ın maille, “Kaşıkçı olayını kapat, yoksa ların yayınlanır” diyerek tehdit ettiğini açıkladı. Bezos, “Bu tehditler bana sökmez” dedi.

Tehdit sökmez
Amerikan iç siyasetindeki kavga durmak bilmiyor. Amazon'un ve gazetesinin de sahibi olan , 'in kız arkadaşı ile olan ilişkisini ortaya çıkarması üzerine bir araştırma grubu oluşturmuş ve National Enquirer'in bu bilgilere nasıl ulaştığını ve siyasi bağlantılarını araştırmaya başlamıştı. Bu durumdan pek de memnun olmayan American Media Inc, Bezos'a gönderdiği şantaj metninde Bezos'tan araştırmayı derhal durdurmasını, şirketin siyasi güçler tarafından desteklendiği ve yönlendirildiği yönünde herhangi bir kanıt bulunmadığına dair yalan bir açıklama yapmasını söyledi. American Media Inc, söz konusu yazışma ve fotoğrafların açıklama yapılsa dahi ellerinde bulunacağını, yalan beyanın gerçek olmadığının ortaya çıkması durumunda bunları halka açık bir şekilde yayınlanacağını söyledi. Bezos, "Böyle bir zorbalığa benim konumumdaki biri karşı çıkamıyorsa kim çıkabilir. Derginin sahibi 'ın yakın arkadaşı. Bu tehditler beni durduramaz" dedi.



Bezos, sevgilisi Lauren Sanchez'in çıplak fotoğraflarının American Media Inc'in yayın organı National Enquirer dergisinde yayınlanmasından da korkmadığını söyledi.

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