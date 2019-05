iç siyasetindeki kavga durmak bilmiyor. Amazon'un ve Washington Post gazetesinin de sahibi olan Jeff Bezos National Enquirer 'in kız arkadaşı ile olan ilişkisini ortaya çıkarması üzerine bir araştırma grubu oluşturmuş ve National Enquirer'in bu bilgilere nasıl ulaştığını ve siyasi bağlantılarını araştırmaya başlamıştı. Bu durumdan pek de memnun olmayan American Media Inc, Bezos'a gönderdiği şantaj metninde Bezos'tan araştırmayı derhal durdurmasını, şirketin siyasi güçler tarafından desteklendiği ve yönlendirildiği yönünde herhangi bir kanıt bulunmadığına dair yalan bir açıklama yapmasını söyledi. American Media Inc, söz konusu yazışma ve fotoğrafların açıklama yapılsa dahi ellerinde bulunacağını, yalan beyanın gerçek olmadığının ortaya çıkması durumunda bunları halka açık bir şekilde yayınlanacağını söyledi. Bezos, "Böyle bir zorbalığa benim konumumdaki biri karşı çıkamıyorsa kim çıkabilir. Derginin sahibi David Pecker Donald Trump 'ın yakın arkadaşı. Bu tehditler beni durduramaz" dedi.