Bugünkü
Takvim
  • Dünya
  • 08.02.2019 13:19
  • Son Güncelleme: 08.02.2019 13:34

Son dakika: 'nun tesislerinde çıkan yangında facia!

Son dakika... 'nın önemli kulüplerinden 'nun Rio'daki tesislerinde çıkan yangında 10 kişi hayatını kaybetti

Brezilya'nın köklü kulüplerinden Flamengo'nun Rio'da bulunan antrenman tesislerinde sabah 5 sularında yangın çıktı. 14-17 yaş grubunda olduğu bildirilen 10 kişi hayatını kaybetti.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerDünya HaberleriSon dakika: Flamengo'nun tesislerinde çıkan yangında facia!
Diğer Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
Tüm Dünya Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar