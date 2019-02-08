Brezilya'nın köklü kulüplerinden Flamengo'nun Rio'da bulunan antrenman tesislerinde sabah 5 sularında yangın çıktı. 14-17 yaş grubunda olduğu bildirilen 10 kişi hayatını kaybetti.
Brezilya'nın köklü kulüplerinden Flamengo'nun Rio'da bulunan antrenman tesislerinde sabah 5 sularında yangın çıktı. 14-17 yaş grubunda olduğu bildirilen 10 kişi hayatını kaybetti.
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