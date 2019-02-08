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  • 08.02.2019 16:33
  • Son Güncelleme: 08.02.2019 16:33

Son dakika: 'de şiddetli

Ajanslara gelen bilgilere göre 'de 6.1 büyüklüğünde bir oldu.

Filipinler'de şiddetli deprem

Amerikan Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS) verilerine göre, 'in doğusunda 6.1 büyüklüğünde bir meydana geldi.

Depremin, 80 kilometre derinlikte, karaya 111 kilometre uzaklıkta olduğu bildirildi.

Dünyada en fazla depremin meydana geldiği hat olan Pasifik Ateş Çemberi, aynı zamanda onlarca aktif volkana ev sahipliği yapıyor.

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