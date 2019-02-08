Amerikan Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS) verilerine göre, Filipinler'in doğusunda 6.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Depremin, 80 kilometre derinlikte, karaya 111 kilometre uzaklıkta olduğu bildirildi.
Dünyada en fazla depremin meydana geldiği hat olan Pasifik Ateş Çemberi, aynı zamanda onlarca aktif volkana ev sahipliği yapıyor.
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