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  • 08.02.2019 17:44
  • Son Güncelleme: 08.02.2019 17:44

Soğuk havada donmuş kedi kurtarıldı

'de başından kuyruğuna kadar buzla kaplı kedi, yapılan müdahaleler sonucu veterinerde hayata döndü. Veterinerler kedinin vücudundaki buzları aldı ve sevimli kedi gözlerini açtı.

Gören çığlık attı! Bu halde bulundu

'nin kuzeyindeki Montana eyaletinde donmuş bir kedi hayata döndürüldü. Kalispell kentindeki bir kliniğe getirilen buzla kaplı kediye, veterinerler hemen müdahale etti.

Başından kuyruğuna kadar tüm vücudu donmuş haldeki Fluffy adlı dişi kediye ilaç verildi, havlular ve ısıtıcılar kullanıldı. Veterinerler kedinin vücudundaki buzları aldı ve sevimli kedi gözlerini açtı.

Dr. Jevon Clark hayvan kliniği, yaşananları sosyal medyada yayınladığı fotoğraflarla paylaştı.

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