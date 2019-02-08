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  • 08.02.2019 20:12
  • Son Güncelleme: 08.02.2019 20:12

82 yaşında hayatını kaybetti

Defalarca Oscar'a aday gösterilen , 82 yaşında yaşamını yitirdi. Finney'in ailesinden yazılı açıklama yapıldı.

Ünlü oyuncu hayatını kaybetti!

İngiliz aktör Albert Finney, 82 yaşında yaşamını yitirdi. Finney'in ailesinden yapılan yazılı açıklamada, "Kısa bir hastalıktan sonra en yakınlarının yanında huzur içinde vefat etti." ifadesi kullanıldı.

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