İngiliz aktör Albert Finney, 82 yaşında yaşamını yitirdi. Finney'in ailesinden yapılan yazılı açıklamada, "Kısa bir hastalıktan sonra en yakınlarının yanında huzur içinde vefat etti." ifadesi kullanıldı.
İngiliz aktör Albert Finney, 82 yaşında yaşamını yitirdi. Finney'in ailesinden yapılan yazılı açıklamada, "Kısa bir hastalıktan sonra en yakınlarının yanında huzur içinde vefat etti." ifadesi kullanıldı.
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