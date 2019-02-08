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’den skandal kazak için özür

Gucci’den skandal kazak için özür
moda devi , ABD'de siyahları aşağılayan maskelere benzetilerek tepki çeken siyah kazağını satıştan kaldırdı. Gucci, sosyal medyadaki tepkiler sonrası özür diledi. Gucci, kökenli karikatürize etmek için yüzünü siyaha boyama ya da maske takma anlamına gelen ırkçı "blackface" (kara surat) akımını özendirmekle suçlanmasının ağır itham olduğunu belirtse de, satışları sonlandırdığını açıkladı. Bu akımı benimseyen beyaz tiyatrocular Afrika kökenli Amerikalıları taklit etmek için yüzlerini siyaha boyuyor ve maske takıyor. Geçen ay İtalyan moda evi Prada da kara surat tasvirine benzetilen bazı tasarımlarını, tepkiler sonrası geri çekmişti.

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