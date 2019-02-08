Fransa'yı ateşe veren Sarı Yelekliler, Paris ile Roma'yı kapıştırdı. Fransa hükümeti, İtalya Başbakan Yardımcısı Luigi Di Maio'nun Sarı Yelekliler'le görüşmesinin ardından ülkedeki büyükelçisini geri çağırdı. Fransa Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Bu yeni tahrik, AB'nin kalbinde ortak olan iki komşu ülke arasında kabul edilemez" denildi.
İtalya'da iktidarın ortağı olan Beş Yıldız Hareketi'nin lideri Di Maio, Paris yakınlarında eylemcilerle buluşmuştu. Di Maio, Twitter mesajında "Değişim rüzgarı Alpleri aştı" dedi. Ayrıca Sarı Yelekliler'in liderlerinden Christophe Chalençon ve Ingrid Levavasseur ile çektirdiği fotoğrafı da paylaştı. İki ülke arasındaki gerginlik daha da arttı.
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Sarı Yelekliler hareketi geçen Kasım ayında, Fransa'nın uzak yerlerinde araçlarına bağımlı olarak yaşayanlara darbe vurduğunu söyleyerek, yakıt vergisindeki artışa tepki olarak başlamıştı. Bugüne kadar yaptıkları eylemlerde 9 kişi ölmüş, yüzlerce kişi yaralanmış, çok sayıda kişi kolunu, bacağını ve gözünü kaybetmişti.
İtalya'da iktidarın ortağı olan Beş Yıldız Hareketi'nin lideri Di Maio, Paris yakınlarında eylemcilerle buluşmuştu. Di Maio, Twitter mesajında "Değişim rüzgarı Alpleri aştı" dedi. Ayrıca Sarı Yelekliler'in liderlerinden Christophe Chalençon ve Ingrid Levavasseur ile çektirdiği fotoğrafı da paylaştı. İki ülke arasındaki gerginlik daha da arttı.
AĞIR BİLANÇO
Sarı Yelekliler hareketi geçen Kasım ayında, Fransa'nın uzak yerlerinde araçlarına bağımlı olarak yaşayanlara darbe vurduğunu söyleyerek, yakıt vergisindeki artışa tepki olarak başlamıştı. Bugüne kadar yaptıkları eylemlerde 9 kişi ölmüş, yüzlerce kişi yaralanmış, çok sayıda kişi kolunu, bacağını ve gözünü kaybetmişti.
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