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  • 08.02.2019 09:24
  • Son Güncelleme: 08.02.2019 09:24

'cüler Avrupa'da terör estiriyor | FETÖ’cü teröristler tarafından bıçaklandı

'cüler Avrupa'da terör estirmeye devam ediyor. Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Cami Yönetim Kurulu Üyesi 'in FETÖ'cüler tarafından bıçaklı saldırıya uğradığını duyurdu.

FETÖ'cüler Avrupa'da terör estiriyor
Geçtiğimiz günlerde 'nın Bretten şehrinde Cami Yön.Kur.Üyesi , 'cü teröristler tarafından bıçaklandı.



"BUNLAR BİR SUÇ ŞEBEKESİ"
Teröristler tarafından bıçaklanan Savaş Çelik tedavi altına alınırken, Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran söz konusu terör örgütüne dikkat edilmesi uyarısında bulundu.

Resmi Twitter hesabından açıklama yapan Kıran, "Dün gece Avrupa'nın göbeğinde DİTİB Bretten Yön.Kur.Üyesi Savaş Çelik, FETÖ'cü teröristler tarafından bıçaklandı. Vatandaşımızı arayarak geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. FETÖ'nün nasıl bir suç şebekesi olduğunu anlamak için daha hangi felaketlerin yaşanması gerekecek!" şeklinde bir açıklama yaptı.



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