FETÖ'cüler Avrupa'da terör estiriyor

"BUNLAR BİR SUÇ ŞEBEKESİ"

Teröristler tarafından bıçaklanan Savaş Çelik tedavi altına alınırken, Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran söz konusu terör örgütüne dikkat edilmesi uyarısında bulundu.

Resmi Twitter hesabından açıklama yapan Kıran, "Dün gece Avrupa'nın göbeğinde DİTİB Bretten Yeşil Cami Yön.Kur.Üyesi Savaş Çelik, FETÖ'cü teröristler tarafından bıçaklandı. Vatandaşımızı arayarak geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. FETÖ'nün nasıl bir suç şebekesi olduğunu anlamak için daha hangi felaketlerin yaşanması gerekecek!" şeklinde bir açıklama yaptı.