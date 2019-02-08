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'Cook' üzüldü!

'Cook' üzüldü!
ABD merkezli teknoloji devi 'ın perakende bölümü direktörü , son dönemde satışlarda düşüş yaşanınca, istifa kararı aldı. Apple'ın CEO'su 'tan bile 11 milyon dolar fazla kazanarak bonuslar ile birlikte 5 yılda 170 milyon dolar gelir elde eden Ahrendts'ın bu kararı, şirkette şok etkisi yarattı. 5 yıllık görev süresince Apple'ın faaliyet alanında bulunan ülkelerdeki mağaza sayısını yüzde 25 artıran Ahrendts, Burberry'den rekor parayla transfer edilmişti.

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