'Cook' üzüldü!

ABD merkezli teknoloji devi Apple'ın perakende bölümü direktörü Angela Ahrendts, son dönemde satışlarda düşüş yaşanınca, istifa kararı aldı. Apple'ın CEO'su Tim Cook'tan bile 11 milyon dolar fazla kazanarak bonuslar ile birlikte 5 yılda 170 milyon dolar gelir elde eden Ahrendts'ın bu kararı, şirkette şok etkisi yarattı. 5 yıllık görev süresince Apple'ın faaliyet alanında bulunan ülkelerdeki mağaza sayısını yüzde 25 artıran Ahrendts, Burberry'den rekor parayla transfer edilmişti.
- Dünya
- 08.02.2019
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.