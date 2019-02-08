Amerika Birleşik Devletleri, son dönemdeki aktif dış politikasıyla bölgede söz sahibi olan Türkiye'ye yönelik düşmanca tavrını sürdürüyor. Uluslararası ilişkiler kavramında 'dostluk' yoktur, ülkelerarası iletişimde çıkarlar esastır. Tarih boyunca, Amerika ve Türkiye bölgedeki iki önemli müttefik olarak görülse de özellikle son yıllarda işler bir hayli değişmeye başladı.

Bu durum resmi Deniz Kuvvetleri Twitter hesabından yapılan paylaşımla ortaya çıktı. İstanbul Boğazı'nda ilerleyen ABD donanmasına ait bir savaş gemisi, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne doğru ileriliyor.

İşte dünden bugüne sürdürülen 'algı yönetimi':

TÜRK BAYRAKLI ALGI YÖNETİMİ!

Bu durumun yansımalarından ilk önemli işaret, Amerika Birleşik Devletleri tarafından 2016 yıllında paylaşılan görselle sinyalini verdi. ABD donanması, 241. kuruluş yıldönümü dolaysıyla Twitter üzerinden paylaştığı mesajda; 1801-1805 yıllarında Trablus kıyılarında Türk bayrağıyla savaşan askerlerin öldürüldüğünü gösteren temsili tabloyu kullanmıştı. Göreselde 3 farklı fotoğraf görülüyor. Türk bayraklı ilk fotoğrafta 'tough' yani zorlu 'baş belası' anlamına gelen oldukça manidar bir sözcük yazdı. Ardından 'cesur' ve 'hazır' yazılması son derece dikkat çekici bir mesaj olarak 'algı yönetimi' gerçekleştirildi.

TRUMP'TAN SKANDAL PAYLAŞIM!

Yetmedi, ABD Başkanı Donald Trump, attığı bir tweetle Türkiye'nin Suriye'de Kürtleri vurması durumunda, Türkiye'yi ekonomik yıkıma uğratacaklarını ve bölgede 32 kilometrelik bir güvenli bölge oluşturacaklarını söyledi. Türkiye sert bir şekilde yanıt verdi.

POMPEO, 'BÖLÜNMÜŞ' TÜRKİYE HARİTASI PAYLAŞTI: 'YANLIŞLIK OLMUŞ'

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun, sosyal medya platformu Twitter hesabı üzerinden paylaştığı görselde; Türkiye, ikiye bölünmüş bir hâlde yer aldı. Haritada bazı diğer ülkelerin de sınırlarının yanlış belirtilmesi tepki topladı.Görselde, Venezuela'da kendini geçici başkan ilan eden Juan Guaido'ya destek verdiğini açıklayan ülkeleri mavi ile gösterirken; Türkiye'nin ikiye ayrılmış şekilde resmedildiği görüldü. Küstah paylaşımın ardından Türkiye'den tepki geldi. Pompeo 'yanlışlıkla olmuş' diyerek olayı geçiştirdi. Daha sonra ise konuyla ilgili özür diledi.

ABD DONANMASININ TÜRKİYE SEVDASI!

En son da Amerika Birleşik Devletleri Donanması resmi Twitter hesabında dikkat çeken bir kapak fotoğrafı kullandı. Fotoğrafta bir savaş gemisi, İstanbul Boğazı'dan Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne doğru gidiyor. Amerika'nın siyasi olarak burada neyi kast etmek istediği açıkça anlaşılıyor. Amerika Birleşik Devletleri emperyalist geleneğini sürdürüp, her platforma Türkiye'yi karşısına almaya devam ediyor.