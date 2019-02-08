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  • 09.02.2019 07:26
  • Son Güncelleme: 09.02.2019 07:44

ABD 'nden skandal İstanbul paylaşımı!

ile ABD arasında kimi zaman gerilen ikili ilişkiler, özellikle ABD kurum ve kuruluşları tarafından farklı amaçlar için de kullanılabiliyor. Türkiye'nin Venezuela'ya desteğine ülkemizi bölünmüş gösteren skandal bir harita paylaşımıyla yanıt veren ABD, Washington'daki Türk heyetin 'deki terör operasyonuna yönelik kararlı duruşuna yine farklı bir platform üzerinden cevap verdi. ABD 'nin resmi hesabında, 'ndan geçen ABD donanmasına ait savaş gemisinin fotoğrafı arka plan olarak ayarlandı.

ABD'den skandal İstanbul paylaşımı!

, son dönemdeki aktif dış politikasıyla bölgede söz sahibi olan 'ye yönelik düşmanca tavrını sürdürüyor. Uluslararası ilişkiler kavramında 'dostluk' yoktur, ülkelerarası iletişimde çıkarlar esastır. Tarih boyunca, Amerika ve Türkiye bölgedeki iki önemli müttefik olarak görülse de özellikle son yıllarda işler bir hayli değişmeye başladı.

Bu durum resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımla ortaya çıktı. 'nda ilerleyen ABD donanmasına ait bir savaş gemisi, 'ne doğru ileriliyor.

İşte dünden bugüne sürdürülen 'algı yönetimi':

TÜRK BAYRAKLI ALGI YÖNETİMİ!
Bu durumun yansımalarından ilk önemli işaret, Amerika Birleşik Devletleri tarafından 2016 yıllında paylaşılan görselle sinyalini verdi. ABD donanması, 241. kuruluş yıldönümü dolaysıyla Twitter üzerinden paylaştığı mesajda; 1801-1805 yıllarında Trablus kıyılarında Türk bayrağıyla savaşan askerlerin öldürüldüğünü gösteren temsili tabloyu kullanmıştı. Göreselde 3 farklı fotoğraf görülüyor. Türk bayraklı ilk fotoğrafta 'tough' yani zorlu 'baş belası' anlamına gelen oldukça manidar bir sözcük yazdı. Ardından 'cesur' ve 'hazır' yazılması son derece dikkat çekici bir mesaj olarak 'algı yönetimi' gerçekleştirildi.

TRUMP'TAN SKANDAL PAYLAŞIM!

Yetmedi, ABD Başkanı , attığı bir tweetle Türkiye'nin 'de Kürtleri vurması durumunda, Türkiye'yi ekonomik yıkıma uğratacaklarını ve bölgede 32 kilometrelik bir güvenli bölge oluşturacaklarını söyledi. Türkiye sert bir şekilde yanıt verdi.

POMPEO, 'BÖLÜNMÜŞ' TÜRKİYE HARİTASI PAYLAŞTI: 'YANLIŞLIK OLMUŞ'
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun, sosyal medya platformu Twitter hesabı üzerinden paylaştığı görselde; Türkiye, ikiye bölünmüş bir hâlde yer aldı. Haritada bazı diğer ülkelerin de sınırlarının yanlış belirtilmesi tepki topladı.Görselde, Venezuela'da kendini geçici başkan ilan eden Juan Guaido'ya destek verdiğini açıklayan ülkeleri mavi ile gösterirken; Türkiye'nin ikiye ayrılmış şekilde resmedildiği görüldü. Küstah paylaşımın ardından Türkiye'den tepki geldi. Pompeo 'yanlışlıkla olmuş' diyerek olayı geçiştirdi. Daha sonra ise konuyla ilgili özür diledi.

ABD DONANMASININ TÜRKİYE SEVDASI!
En son da Amerika Birleşik Devletleri Donanması resmi Twitter hesabında dikkat çeken bir kapak fotoğrafı kullandı. Fotoğrafta bir savaş gemisi, İstanbul Boğazı'dan Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne doğru gidiyor. Amerika'nın siyasi olarak burada neyi kast etmek istediği açıkça anlaşılıyor. Amerika Birleşik Devletleri emperyalist geleneğini sürdürüp, her platforma Türkiye'yi karşısına almaya devam ediyor.

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