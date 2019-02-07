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  • 07.02.2019 20:18
  • Son Güncelleme: 07.02.2019 20:31

Son dakika: Birleşmiş Milletler'den Kaşıkçı ine son nokta!

Son dakika... Birleşmiş Milletler iyle ilgili raporunda, cinayetin devleti yetkililerince planlandığı ve Suudi Arabistan'ın 'nin cinayeti aydınlatma çabalarını ciddi bir şekilde baltaladığı ifade edildi

Birleşmiş Milletler'den Kaşıkçı cinayetine son nokta!

yazarı iyle ilgili Birleşmiş Milletler öncülüğünde yürütülen uluslararası soruşturmayla ilgili rapor yayınlandı.

Raporda, "Cinayetle ilgili kanıtlar, Cemal Kaşıkçı'nın devletinin yetkilileri tarafından önceden planlanmış ve uygulanmış vahşi bir cinayetin kurbanı olduğunu gösteriyor" ifadeleri yer aldı.

Raporda ayrıca, Suudi Arabistan'ın 'nin cinayeti aydınlatma çabalarını 'ciddi şekilde baltaladığı' ifade edildi.

Soruşturmayı yürüten raportörü Callamard, ekibinin cinayetle ilgili 'tüyler ürperten ses kaydına' erişim imkanı bulduğunu söyledi.

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