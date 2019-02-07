Washington Post yazarı Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili Birleşmiş Milletler öncülüğünde yürütülen uluslararası soruşturmayla ilgili rapor yayınlandı.

Raporda, "Cinayetle ilgili kanıtlar, Cemal Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan devletinin yetkilileri tarafından önceden planlanmış ve uygulanmış vahşi bir cinayetin kurbanı olduğunu gösteriyor" ifadeleri yer aldı.

Raporda ayrıca, Suudi Arabistan'ın Türkiye'nin cinayeti aydınlatma çabalarını 'ciddi şekilde baltaladığı' ifade edildi.

Soruşturmayı yürüten BM raportörü Callamard, ekibinin cinayetle ilgili 'tüyler ürperten ses kaydına' erişim imkanı bulduğunu söyledi.