ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Twitter hesabı üzerinden Venezuela'da "geçici devlet başkanı" ilan edilen Juan Guaido'yu tanıyan ülkeleri mavi ile renklendirilmiş dünya haritası paylaştı. Altına da "Avusturya, Belçika, Hırvatistan, Çekya, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Almanya, İzlanda, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Makedonya, Hollanda, Polonya, Portekiz, İspanya, İsveç ve Birleşik Krallık'ı takdir ediyoruz" notunu yazdı.
SUSKUN KALDI
Pompeo'nun paylaştığı haritada Türkiye'nin ikiye ayrılmış şekilde olması dikkat çekti. Pompoe'nun Türkiye'nin resmi sınırlarını bölünmüş bir şekilde gösteren Dışişleri Bakanlığı haritasına ilişkin skandal paylaşımı için ABD'den henüz bir açıklama gelmezken, harita sosyal medyada büyük tepki topladı.
SKANDAL PAYLAŞIM TEPKİ TOPLADI
14 TEMMUZ 2016'da çizilen haritayı yanlışlıkla paylaşmış.
GÜYA aba altından sopa gösteriyor...
"KANAL Türkiye" yapın demek istemişler...
SADIK dost böyle ise düşmana ne gerek var...
İNŞALLAH kendi ülkesi parçalanacak...
ECELİ gelen hayvan gibi davranıyor...
ONLAR hayal eder, Türkiye yoluna devam eder...
ABD SİLAHI
ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'un "Asker göndeririz" tehdidi sonrası, önemli bir gelişme yaşandı. Venezuela Arturo Michelena Uluslararası Havalimanı'ndaki bir depoda ABD'nin Miami kentinden gönderilen çok sayıda silah ve mühimmat yakalandı.
SUSKUN KALDI
Pompeo'nun paylaştığı haritada Türkiye'nin ikiye ayrılmış şekilde olması dikkat çekti. Pompoe'nun Türkiye'nin resmi sınırlarını bölünmüş bir şekilde gösteren Dışişleri Bakanlığı haritasına ilişkin skandal paylaşımı için ABD'den henüz bir açıklama gelmezken, harita sosyal medyada büyük tepki topladı.
SKANDAL PAYLAŞIM TEPKİ TOPLADI
14 TEMMUZ 2016'da çizilen haritayı yanlışlıkla paylaşmış.
GÜYA aba altından sopa gösteriyor...
"KANAL Türkiye" yapın demek istemişler...
SADIK dost böyle ise düşmana ne gerek var...
İNŞALLAH kendi ülkesi parçalanacak...
ECELİ gelen hayvan gibi davranıyor...
ONLAR hayal eder, Türkiye yoluna devam eder...
ABD SİLAHI
ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'un "Asker göndeririz" tehdidi sonrası, önemli bir gelişme yaşandı. Venezuela Arturo Michelena Uluslararası Havalimanı'ndaki bir depoda ABD'nin Miami kentinden gönderilen çok sayıda silah ve mühimmat yakalandı.
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