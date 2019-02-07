Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, iki günlük Türkiye ziyaretinin il gününde Başkan Erdoğan tarafından kabul edildi. Dün de Hristiyanlar'ın kutsal mekan kabul ettiği Heybeliada Ruhban Okulu ve Ayasofya Müzesi'ni ziyaret etti. Çipras, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın eşlik ettiği ziyaretlerde tam bir Hristiyan gibidavranmaya özen gösterdi. Daha önce Ateist olduğunu belirten ve yenim töreninde bile İncil'i eline almayan Aleksis Çipras'ın, 2019'daki seçimler için Hristiyan seçmenlere sempatik gözükmek amacıyla böyle davrandığı iddia edildi. Çipras, okulun yeniden açılmasını ümit ettiklerini bildirdi.
- Dünya
- 07.02.2019
- Gazete
Oy Çipras oy!
Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, birkaç saatliğine ateist olduğunu unuttu. Ayasofya ile Ruhban Okulu’nu ziyaret edip seçmene mesaj yolladı!
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