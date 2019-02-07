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Oy Çipras oy!

Başbakanı , birkaç saatliğine ateist olduğunu unuttu. Ayasofya ile ’nu ziyaret edip seçmene mesaj yolladı!

Oy Çipras oy!
Başbakanı , iki günlük ziyaretinin il gününde Başkan Erdoğan tarafından kabul edildi. Dün de Hristiyanlar'ın kutsal mekan kabul ettiği Heybeliada ve Ayasofya Müzesi'ni ziyaret etti. Çipras, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın eşlik ettiği ziyaretlerde tam bir Hristiyan gibidavranmaya özen gösterdi. Daha önce Ateist olduğunu belirten ve yenim töreninde bile İncil'i eline almayan Aleksis Çipras'ın, 2019'daki seçimler için Hristiyan seçmenlere sempatik gözükmek amacıyla böyle davrandığı iddia edildi. Çipras, okulun yeniden açılmasını ümit ettiklerini bildirdi.

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