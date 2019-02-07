



May, Brüksel'de AB yetkilileriyle Brexit konusundaki temaslarının ardından basına açıklamalarda bulundu.

AB liderlerinin İngiltere'nin birlikten anlaşmalı olarak ayrılması yönünde istekli olduğunu gördüğünü belirten May, "Bu kolay olmayacak ancak AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker ve ben (anlaşmalı ayrılık konusunda) bir yol bulmak için görüş birliğine vardık." diye konuştu.

May, "Açık söyleyeyim, Brexit'i zamanında gerçekleştireceğim. Bunu Birleşik Krallık halkı için yapacağım. Önümüzdeki günlerde bunu yapmak için ciddi müzakereler yürüteceğim." ifadelerini kullandı.