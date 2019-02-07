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  • 07.02.2019 21:08
  • Son Güncelleme: 07.02.2019 21:11

May çok net konuştu: Bunu halkı için yapacağım

Başbakanı Theresa May, "'i zamanında gerçekleştireceğim. Bunu halkı için yapacağım. Önümüzdeki günlerde bunu yapmak için ciddi müzakereler yürüteceğim." dedi.



May, Brüksel'de AB yetkilileriyle Brexit konusundaki temaslarının ardından basına açıklamalarda bulundu.

AB liderlerinin İngiltere'nin birlikten anlaşmalı olarak ayrılması yönünde istekli olduğunu gördüğünü belirten May, "Bu kolay olmayacak ancak AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker ve ben (anlaşmalı ayrılık konusunda) bir yol bulmak için görüş birliğine vardık." diye konuştu.

May, "Açık söyleyeyim, Brexit'i zamanında gerçekleştireceğim. Bunu Birleşik Krallık halkı için yapacağım. Önümüzdeki günlerde bunu yapmak için ciddi müzakereler yürüteceğim." ifadelerini kullandı.

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