Kabus devam ediyor

Almanya'da NSU tarafından katledilen 8 Türk 10 kişinin davasında avukat olarak görev alan Seda Başay Yıldız, korku dolu günler yaşamaya başladı. Aşırı sağcı polislerin, hedefinde olan Yıldız'a, 4'üncü kez tehdit mektubu geldi. Daha önceki tehdit mektupları ile aynı içeriğe sahip "NSU 2.0' imzalı son mektupta da yine hakaret ve tehditlerin olduğu bildirildi. Bu arada NSU hükümlüsü baş terörist Zschaepe, Chemnitz Cezaevi'ne nakledildi. Cezaevindeki 13 metrekarelik odanın konforlu olduğu öğrenildi.
Zschaepe
Zschaepe
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