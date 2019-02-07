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Kabus devam ediyor

Kabus devam ediyor
Almanya'da tarafından katledilen 8 Türk 10 kişinin davasında avukat olarak görev alan Seda Başay Yıldız, korku dolu günler yaşamaya başladı. Aşırı sağcı polislerin, hedefinde olan Yıldız'a, 4'üncü kez tehdit mektubu geldi. Daha önceki tehdit mektupları ile aynı içeriğe sahip "NSU 2.0' imzalı son mektupta da yine hakaret ve tehditlerin olduğu bildirildi. Bu arada NSU hükümlüsü baş terörist , Chemnitz Cezaevi'ne nakledildi. Cezaevindeki 13 metrekarelik odanın konforlu olduğu öğrenildi.



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