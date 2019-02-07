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  • 08.02.2019 02:21
  • Son Güncelleme: 08.02.2019 02:21

firarisi Kanter'e şok! Tekmeyi bastılar

Spor kanalı muhabiri , 'in, basketbolcu ile yollarını ayırdığını duyurdu. ve , 'ye yönelik soruşturma kapsamında, firari şüpheli basketbolcu Enes Kanter hakkında ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan iade talepnamesi düzenlenerek, çıkarılması için başvuru yapmıştı.

FETÖ firarisi Kanter'e şok! Tekmeyi bastılar

basketbol takımının, Fetullahçı Terör Örgütü () elebaşı 'e yakınlığı ile bilinen NBA basketbolcusu ile yollarını ayırdığı iddia edildi.

Spor kanalı Muhabiri , Twitter hesabından yaptığı açıklamada, New York Knicks'in Kanter ile yollarını ayırdığını duyurdu. Knicks'teki sözleşmesi dolan Kanter'in, takımıyla bir anlaşmaya varamadığı belirtildi.

Son günlerde ABD basınına FETÖ yanlısı açıklamalarda bulunan ve 'yi karalayan Kanter, takımının son 8 maçının 6'sının kadrosunda da yer almadı. Spor kulislerinde, Kanter'in takımında düşük performans sergilediği de konuşuluyordu.

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ve , FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında, firari şüpheli basketbolcu Enes Kanter hakkında ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan iade talepnamesi düzenlenerek, çıkarılması için başvuru yapmıştı.

FETÖ'nün yapısı ve 15 Temmuz darbe girişiminden bahsedilen talepnamede, şüpheli Kanter'in örgüt bağlantıları ve FETÖ elebaşı Fetullah Gülen hakkında sosyal medyadaki paylaşımlarına yer verilmişti.

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