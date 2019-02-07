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  • 08.02.2019 01:54
  • Son Güncelleme: 08.02.2019 01:55

Dünyayı şoke eden karar sonrası yeni gelişme: nota verdi

tarafından ’ye Nükleer Kuvvetler Anlaşması () krizi sebebi ile notası verildi.

Dünyayı şoke eden karar sonrası yeni gelişme: Rusya nota verdi

Yapılan açıklamada 'nin anlaşmasına uyması talep edildi. Sözcüsü İgor Konaşenkov tarafından görüntülü olarak okunan ve ABD'nin Moskova Büyükelçiliğine resmi evrakla da iletilen açıklamada, öncelikle ABD'nin Rusya'ya yaptığı Kısa ve Füze Anlaşması'nın ihlal edildiği yönündeki iddialara yalanlama getirildi.


Konaşenkov, "Rusya Savunma Bakanlığı, INF anlaşmasının yükümlülüklerini yerine getirmesine ve somut olarak diyaloğa açık olmasına rağmen Amerika Birleşik Devletleri somut bir delil sunmadı. Aynı zamanda ABD yükümlülüklerini ihlal ederek buna rağmen ihlalleri ortadan kaldırmak için adım atmadı. ABD'nin INF anlaşmasını ihlal ettiğini ve bu anlaşma çerçevesinde yasaklanan füzelerin üretim koşullarını oluşturmaya devam ettiğini vurgulamak istiyoruz" dedi.

"ANLAŞMA YÜRÜRLÜKTEYKEN UYULMALI"
Açıklamanın devamında ABD açık bir şekilde uyarılarak, "Rusya Federasyonu Savunma Bakanlığı, ABD tarafını INF anlaşması resmen sona ermeden anlaşmaya uymayı davet eder. Bu nota verilmek için ABD'nin Rusya Büyükelçiliği Askeri Ataşesi davet edilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

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