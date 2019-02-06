ABD Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin Afganistan'dan birliklerini çekmek için herhangi bir zaman çizelgesi bulunmadığını söyledi.
Bu sabah ajansların geçtiği bilgilere göre Taliban, ABD'nin Afganistan'daki askerlerinin yarısını nisan ayında çekeceğini bildirmişti. ABD'nin açıklaması, Taliban'ın duyurusundan sonra yapıldı.
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