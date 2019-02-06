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  • 06.02.2019 17:12
  • Son Güncelleme: 06.02.2019 17:12

Son dakika... 'den 'dan çekilme açıklaması

, 'dan çekilme süreci hakkında açıklamada bulundu.

ABD'den flaş çekilme açıklaması

, ABD'nin 'dan birliklerini çekmek için herhangi bir zaman çizelgesi bulunmadığını söyledi.

Bu sabah ajansların geçtiği bilgilere göre , ABD'nin Afganistan'daki askerlerinin yarısını nisan ayında çekeceğini bildirmişti. ABD'nin açıklaması, Taliban'ın duyurusundan sonra yapıldı.

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