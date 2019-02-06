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Özel model

model, oyuncu olmak istiyor.

Özel model
Brezilyalı (14) olarak dünyaya gözleri açtı. Annesi Rubia, kızını fotoğrafını sosyal medyadan paylaştı. Georgia'nın fotoğrafı, beğeni aldı. Georgia'ya modellik teklifleri yağdı. 5 ajansla çalışan down sendromlu model, oyunculuk dersleri aldığını açıkladı.

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