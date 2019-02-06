Önce mesaj sonra intihar

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Birçok önemli sosyal sorumluluk projesinde görev alan ’in ölümü, üzüntü yarattı.

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İrlanda'nın önde gelen mankenlerinden Alli , bu sefer herkesi üzdü. 37 yaşındaki manken, önce Facebook sayfasında paylaşımda bulundu. "Neden bir erkeğin bir kıza 'şişko çirkin k*****' demesi normal? Gerçekten, birini çıldırtmada yeni bir seviye!" dedi. Bu mesajından sadece 6 saat sonra evinde ölü bulunan Alli MacDonnell, hayranlarını üzdü. Polis, Mac- Donnell'in bu ifadelerle ne anlatmak istediği konusunda araştırmanın sürdüğünü ama ihtimalinin yüksek olduğunu belirtti.

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