Önce mesaj sonra intihar

İrlanda'nın önde gelen mankenlerinden Alli MacDonnell, bu sefer herkesi üzdü. 37 yaşındaki manken, önce Facebook sayfasında paylaşımda bulundu. "Neden bir erkeğin bir kıza 'şişko çirkin k*****' demesi normal? Gerçekten, birini çıldırtmada yeni bir seviye!" dedi. Bu mesajından sadece 6 saat sonra evinde ölü bulunan Alli MacDonnell, hayranlarını üzdü. Polis, Mac- Donnell'in bu ifadelerle ne anlatmak istediği konusunda araştırmanın sürdüğünü ama intihar ihtimalinin yüksek olduğunu belirtti.
- Dünya
- 06.02.2019
- Gazete
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