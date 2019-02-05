Rusya'nın Orenburg şehrinde 20 yaşındaki model Karina Shankina, evini kiraya vermek için gazeteye ilan verdi. Daha sonra kendisini arayan bir adama evini gezdirdi. Bu sırada kiracı adayı tarafından evinde tecavüz edilerek katledildi. Karina Shankina'dan haber alamayan ailesi, durumu polise haber verdi. Eve giden polisin, genç modelin cesedini küvette bulduğu bildirildi. Gözaltına alan katil ise suçunu kabul etti.
- Dünya
- 05.02.2019
- Gazete
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