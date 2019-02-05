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  • 06.02.2019 06:30
  • Son Güncelleme: 06.02.2019 06:56

Trump, Kim Jong-un ile 'ta Vietnam'da görüşecek

Başkanı Trump, Kongrede yaptığı Birliğin Durumu konuşmasında, lideri Kim Jong-un ile 'ta Vietnam'da görüşeceğini açıkladı.

Trump kritik görüşmenin tarihini açıkladı!

Başkanı , Kongrede yaptığı Birliğin Durumu konuşmasında, lideri Kim Jong-un ile yapacağı 2. zirvenin 'ta Vietnam'da gerçekleşeceğini açıkladı.

ABD Başkanı Trump, başkanlık koltuğundaki ikinci "Birliğin Durumu" konuşmasını Temsilciler Meclisi Genel Kurul salonunda yaptı.

29 Ocak'ta yapılması planlanan, ancak federal hükümetin kapalı olması sebebiyle 5 Şubat gününe ertelenen konuşmanın yapıldığı oturuma, ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ve Temsilciler Meclisinin Demokrat Başkanı Nancy Pelosi başkanlık etti.

EVLERİNE DÖNME VAKTİ GELDİ
Trump, "DEAŞ'ın kalıntılarını yok etmek için müttefiklerimizle birlikte çalışıyoruz, artık savaşçılarımızın Suriye'den evlerine dönme vakti geldi" ifadelerini kullandı.

'da yaşanan siyasi krizle ilgili açıklamalarda bulunan Trump, "Afganistan'da siyasi bir çözüme ulaşmak için müzakerelerimizi hızlandırdık. dahil Afganistan'daki gruplarla görüşüyoruz" dedi.


27-28 ŞUBAT'TA VİETNAM'DA
Trump, konuşmasında, Kuzey Kore lideri Kim ile yapacağı 2. zirvenin Vietnam'da 27-28 Şubat'ta gerçekleşeceğini ilan etti.

ABD Başkanı Trump ile Kuzey Kore lideri Kim, 12 Haziran 2018'de Singapur'da yapılan tarihi zirvede ilk kez bir araya gelmişti. Zirvede iki lider kapsamlı bir anlaşmaya imza atmıştı.

Bu görüşmenin ardından Kim yönetimi nükleer silah programını askıya almış ve füze denemelerine son vermişti.

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